Каждое воскресенье можешь поучаствовать в открытой массовой тренировке с основами бокса и элементами воркаута. Вход и участие свободные по предварительной записи P.S. Организаторы советуют приходить на тренировку сразу в спортивной форме. Участвовать сможет каждый вне зависимости от спортивного опыта.