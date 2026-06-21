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Открытая тренировка по боксу
Гороховая 49б
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Каждое воскресенье можешь поучаствовать в открытой массовой тренировке с основами бокса и элементами воркаута. Вход и участие свободные по предварительной записи P.S. Организаторы советуют приходить на тренировку сразу в спортивной форме. Участвовать сможет каждый вне зависимости от спортивного опыта.
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