Открытая психологическая группа «О чём молчит стыд?»
Разъезжая улица, 20
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Разовая очная психологическая группа на тему стыда с упражнениями и мягкой практикой. Что тебя ждёт: - упражнения и мягкая практика, помогающая осознать, прожить и проговорить свой стыд; - поддержка от ведущих и группы; - тёплая, безопасная атмосфера, где можно быть собой; - возможность прикоснуться к опыту других и найти понимание. Ведущие: Анохина Валерия и Семёнова Анна — психологи, создающие пространство без осуждения и спешки.
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