Разовая очная психологическая группа на тему стыда с упражнениями и мягкой практикой. Что тебя ждёт: - упражнения и мягкая практика, помогающая осознать, прожить и проговорить свой стыд; - поддержка от ведущих и группы; - тёплая, безопасная атмосфера, где можно быть собой; - возможность прикоснуться к опыту других и найти понимание. Ведущие: Анохина Валерия и Семёнова Анна — психологи, создающие пространство без осуждения и спешки.