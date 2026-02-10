Раунд техно-позитива: Blank и Kontrkult. Поединок чести или дружеская конфронтация двух школ: закаленные клубом бойцы встретятся лицом к лицу с ультрамодными интервентами городских пространств, у которых что ни рейв — то сенсация. Стенка на стенку, баш на баш, глаза в глаза — откровенная перепалка на всех диалектах техно. Главный танцпол будет перестроен в ринг: сцена в центре зала, стол, разделяющий дуэлянтов, напряжение, мечущее искры в воздух, и бой без проигравших — потому что сила в ритме. Отдельная зона перегрева — новейший зал «эфир». Резидентка DEX — Guinta, Lost Helmet, Metaphys1ca, Виктор Нагаев и талисман серии Draag скрутят его пространство в тугие петли хардгрува и шранца. Программа guinta LOST HELMET metaphys1ca Draag Viktor Nagaev Zaletny Au Bet caitlin kasha Sixxxseven Nienshanz Siberra Superlative