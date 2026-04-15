О фильме: Сын и дочь отправляются проведать одинокого отца, живущего в американской глубинке. Две сестры приезжают на ежегодное традиционное семейное чаепитие к матери-писательнице, которая живёт в Дублине. Близнецы брат и сестра возвращаются в парижскую квартиру, где провели детство, чтобы попрощаться с прошлым после гибели родителей. Вход: 300р., парный билет — 500р. Регистрация в ТГ *Количество мест ограниченно