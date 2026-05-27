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Отдых без вины и напряжения

Библиотека «Азарт», Большой Сампсониевский проспект, 77

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Встреча с практикующим психологом Анастасией Емельяновой об отдыхе. Знакомо ли тебе ощущение, когда вроде формально отдыхаешь, а расслабления всё равно не наступает? Вместо этого появляется жгучее чувство вины за потерянное время. ⠀ Такое чувство знакомо многим, кто привык жить в режиме постоянной готовности, всегда контролировать ситуацию и делать всё максимально эффективно, кто заслуживает отдых только через работу и достижения. Если ты узнаёшь себя в этом, эта встреча для тебя. ⠀ На встрече разберёшь: Почему отдых может вызывать тревогу — что мешает по-настоящему отпустить напряжение — откуда берётся чувство вины и как с ним справляться — как научиться переключать тумблер с «боевой готовности» на отдых и расслабление После лекции ты: — поймёшь, что именно мешает тебе расслабиться — почувствуешь снижение внутреннего напряжения — получишь практический способ работать с чувством вины за отдых — научишься возвращать себе ощущение лёгкости и спокойствия в повседневной жизни Лектор: Анастасия Емельянова – психолог, эмоционально-образный терапевт, специалист по тревожным состояниям.

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