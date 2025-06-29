Весёлая лекция о табуированных темах с точки зрения истории античности. Ты узнаешь: — много ли отличий у КВН от античной сатиры? — как развивалась античная драма? — над чем смеялись тысячи лет назад, задолго до появления слова «кринж»? (И почему сегодня стало стыдно смеяться?) Лектор: Анна К – организатор «Поэтической лаборатории».