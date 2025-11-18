Вечерняя прогулка на теплоходе под увлекательный рассказ экскурсовода и зажигательные песни в исполнении известного музыканта и вокалиста Александра Фокса. Маршрут проходит по всей парадной Неве от Благовещенского моста до Смольного Собора. Ты увидишь главные исторические достопримечательности: Петропавловская крепость, Зимний дворец, Мраморный дворец, Летний сад крейсер «Аврора». Далее по Петровскому фарватеру теплоход пройдёт к Финскому заливу, где откроется вид на Зенит-арену, Большой Вантовый Мост и знаменитый Лахта-центр — самое высокое здание Европы. Экскурсия проходит на верхней палубе, музыкальная программа на нижней палубе. Не стоит переживать за плохую погоду, дождь или ветер, так как на теплоходе есть 2 закрытые теплые палубы (на первом и втором этажах), а также большая открытая часть для променада и фотографий. На борту работает бар и кухня с полноценным меню. После покупки билетов, обязательно позвони организатору для уточнения причала отправления (изменения могут быть связаны с подъемом уровня воды).