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От «Одного дома» до «Гарри Поттера»

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 525₽ до 1350₽
Возраст 0+
Кино

Про событие

Узнаешь, каким было рождественское кино твоего детства, и что с ним происходит сейчас. Для многих новогодние и рождественские фильмы стали такой же доброй традицией, как и оливье или шампанское. Но мир этого кино шире и интересней, чем можно себе представить. На лекции кинокритик расскажет о самых разных праздничных фильмах. Поговоришь о зарождении рождественского кино и великой классике, которую должен увидеть каждый, бесконечных романтических фильмах в красно-зелёной цветовой гамме, хулиганских комедиях и добрых сказках. А напоследок захватишь даже новогодние драмы и ужасы для тех, кто любит более мрачное кино. Ведущий: Алексей Хромов, кинокритик сайта «Лайфхакер» и автор телеграм-канала «Кинокротик»

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