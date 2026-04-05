ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

От неуверенности к внутренней гармонии

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Чувствуешь, что сомнения и неуверенность мешают тебе действовать и принимать решения? Постоянная самокритика и страх «не справиться» отнимают много ресурсов и радости. Если ты устал от ощущения внутренней нестабильности и хочешь обрести опору внутри себя, эта встреча для тебя. В формате практикума: — диагностическое упражнение, которое поможет выявить твои личные внутренние паттерны — разбор кейсов участников (по желанию) — практические инструменты и техники, которые помогут ощущать внутреннюю стабильность и принимать решения с уверенностью — ответы на вопросы Терапевтический практикум — это новый формат, который позволяет пройти глубокую индивидуальную проработку в небольшой группе, где каждый участник получит внимание и практический результат. Ведущая: Анастасия Емельянова — психолог, эмоционально-образный терапевт, специалист по тревожным состояниям.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Папа, давай поговорим
Популярное
Папа, давай поговорим
до

1000₽

Время жить
Время жить
до

1000₽

Мама, я тебя прощаю
Популярное
Мама, я тебя прощаю
c
по

1000₽

Как сохранять себя в быстро меняющемся мире
Как сохранять себя в быстро меняющемся мире

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста