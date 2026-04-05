Чувствуешь, что сомнения и неуверенность мешают тебе действовать и принимать решения? Постоянная самокритика и страх «не справиться» отнимают много ресурсов и радости. Если ты устал от ощущения внутренней нестабильности и хочешь обрести опору внутри себя, эта встреча для тебя. В формате практикума: — диагностическое упражнение, которое поможет выявить твои личные внутренние паттерны — разбор кейсов участников (по желанию) — практические инструменты и техники, которые помогут ощущать внутреннюю стабильность и принимать решения с уверенностью — ответы на вопросы Терапевтический практикум — это новый формат, который позволяет пройти глубокую индивидуальную проработку в небольшой группе, где каждый участник получит внимание и практический результат. Ведущая: Анастасия Емельянова — психолог, эмоционально-образный терапевт, специалист по тревожным состояниям.