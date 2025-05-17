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  1. Санкт-Петербург
  2. События

От микробов флирта до вирусов любви

Дворик Планетария № 1
Набережная Обводного канала, 74 лит. Ц

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+

Про событие

Познакомишься с дореволюционными журналами и узнаешь, как известные люди превращались в планктон Невы, чем отличаются под микрокопом житейское море и Мойка, а также посмотришь на работы современных научно-технологичных художников про духи для насекомых, вирусы любви и многое другое. Городские спруты, люди-раки, микробы сплетен и водяные с ипотекой... Все эти персонажи были придуманы больше 100 лет назад авторами юмористических материалов и помогали рассказать об актуальных новостных повестках. Многие из персонажей были рождены на основе проблем технологического прогресса, которых в то время сильно боялись люди. Также нередко карикатуры и юморески представляли будущее: как люди перестанут ходить за продуктами, а газеты будут печататься на облаках. Современные художники, используя новые технологии, могут не просто подсветить эти страхи и проблемы: с помощью инструментов биоарта и роботического искусства можешь почувствовать и потрогать их, и даже прожить опыт другого существа или отправиться в будущее. Акция «Ночь музеев» в Планетарии 1 начнётся с лекции Екатерины Юдаевой.

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