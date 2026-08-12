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От Кшесинской до Вагановой: головокружительные истории успеха русских балерин

Паоло, Большая Морская улица, 34

Начало:

Завершение:

6200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Через яркие личные истории выдающихся танцовщиц узнаешь, как русский балет стал мировым брендом. История русского балета с 18 века — это созвездие великолепных артистов, которые внесли огромный вклад в развитие классического танца и сделали русский балет брендом в мировой культуре. На встрече ты узнаешь о самых ярких звёздах русского балета, слава которых распространилась далеко за пределы России: Авдотья Истомина, Екатерина Вазем, Анна Павлова, Матильда Кшесинская, Агриппина Ваганова и Тамара Карсавина. Разговор пойдёт о головокружительных взлётах и фатальных падениях, о жизни, любви и творчестве великих русских балерин. В стоимость входит салат, 1 блюдо из меню ужина, бокал вина или безалкогольный напиток Ведущая: Нанико Соколова, историк, краевед, лектор, специалист по истории архитектуры и культуре Петербурга 19 века.

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