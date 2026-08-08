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Петербургский «комфорт-класс»: Как жили в самых передовых доходных домах

Московский проспект, 24-26/49

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 14+

Про событие

Погуляешь по району Измайловские роты, рассмотришь доходные дома и найдёшь самый передовой дом начала XX века. Это не просто прогулка, а настоящее путешествие во времени, возможность увидеть скрытые от обычных глаз детали. Здесь каждый дом — это история, а каждый двор — открытие, а ещё повесть о вкусах, амбициях и технической гениальности эпохи. Ты не просто пройдёшь по улицам, а расшифруешь послания, оставленные для новых жителей в камне, кирпиче и чугуне. Кульминацией экскурсии станет один из доходных домов, точка притяжения петербуржцев и ленинградцев. Разберёшься, какими инженерными новинками он может похвастаться и почему его можно считать домом комфорт-класса своего времени. Во время экскурсии ты увидишь: — перекрёсток трёх стилей архитектуры — доходный дом, который оформлен декором даже со двора — двор одного из самых передовых доходных домов начала XX века А ещё узнаешь: — с чего начинался микрорайон Измайловские роты и как военная слобода превратилась в престижный квартал; — как декор рассказывает не только о стиле, но и о характере владельца, научитесь читать историю по фасадам; — какие инженерные чудеса были доступны петербуржцам 100 лет назад, и как эти инновации меняли повседневную жизнь. Продолжительность: 1,5 часа. Начало: на площадке напротив выхода из м. «Технологический институт». Окончание: Измайловский проспект, 16/30 (15 минут до м. «Технологический институт», 12 минут до м. «Балтийская»). Продолжительность: 1,5 часа Доступные даты: 8 августа 11:00 27 августа 19:00 12 сентября 14:30 18 сентября 19:00 26 сентября 14:30

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