На лекции будут исследовать, как видеоигры вдохновляются памятниками мировой культуры. Поговорят как о культовых играх, так и об инди-проектах, где галереи и произведения искусства становятся частью локации, отдельным способом трансляции сюжета и даже самостоятельными головоломками. Кроме того, обсудят художников, для которых видеоигры стали ресурсом для собственных работ. Лекция будет интересна ценителям компьютерных игр и любителям находить истоки игрового контента. Лектор: Савина Елизавета — искусствовед, сотрудник Русского музея, лектор и медиатор. В стоимость билета включён напиток от бара.