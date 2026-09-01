Экскурсия, на которой ты откроешь ленинградский модернизм как смелый и изобретательный этап архитектуры. Советский модернизм — самый неоднозначный период в архитектуре. Его ругают или не замечают. Но стоит приблизиться — и открывается сложная композиция, эксперимент, масштаб и инженерная дерзость. Ленинградский модернизм особенно интересен: он возник не на пустом месте, а внутри строгого исторического контекста. Здесь архитекторы не только спорили с прошлым, но и вступали с ним в диалог. На экскурсии ты исследуешь три района Петербурга и проследишь, как спортивные комплексы, учебные корпуса, жилые дома и транспортные объекты формировали новый образ города. Финальной точкой станет морской фасад Васильевского острова — утопическая и романтическая идея эпохи. Во время экскурсии ты увидишь: — «панельные сталинки» — дома серии 1-506 с чешуйчатым фасадом; — самое футуристическое здание города — башню ЦНИИ РТК; — брутализм в лице домов «на курьих ножках»; — роскошный вестибюль Морского вокзала в Гавани. А ещё ты узнаешь: — особенности архитектуры модернизма и его ответвления — брутализма; — какие инженерные технологии использовались для строительства в Ленинграде; — что будет, если объединить вокзал и гостиницу под одной крышей; — какое здание и почему получило прозвище «Ленинградский Хогвартс». Продолжительность: 3 часа. Где начинается: ст.м. Политехническая, в вестибюле на выход (рядом с киоском «Сеть свежей прессы») Где заканчивается: ст.м. Горный институт