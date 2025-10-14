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  1. Санкт-Петербург
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Освобождение

Арт-Гостиная, улица Воскова, 6

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+

Про событие

Мастер-класс по работе с телом Что для тебя «Освобождение»? Что ты чувствуешь при первых звуках этого слова? Может быть у тебя возникает ощущение свободы, полёта? Или наоборот — чувство страха и желание сжаться или убежать? Будешь исследовать этот процесс на мастер-классе, используя актерские тренинги по системе Чехова, Мейерхольда и не только. Тебя ждёт три часа интенсивной работы с телом, проработка физических и психологических зажимов, обратная связь от педагога. Мастер-класс подходит для тех, кто чувствует зажимы и скованность в теле, хочет узнать практики расслабления или просто желает прокачать своё тело в приятном комьюнити. Возьми с собой сменную обувь и удобную одежду для активных действий. Мастер-класс проводит Светлана Никифорова, выпускница актерской мастерской С. Д. Барковского и А. Н. Максимова 2023, актриса театра «Никто» и театральной мастерской «Тет-а-тет». Начало в 18.00, продолжительность — 3 часа.

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