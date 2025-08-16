Лайнер «vnvnc» собирается в круиз! Первая остановка — карибы: Два дня, капитаны за пультом, и танцы до самого горизонта. Будут сундуки с сокровищами, пиратские соревнования, морской бой и очень много рома. С тебя — готовность стать пиратом (и документы на входе). FC/DC С собой оригиналы документов удостоверяющие личность. (Паспорт/права/военный билет) *билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC