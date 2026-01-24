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Особняк Половцова: парадный блеск и секреты интерьеров

Особняк А.А. Половцова
Большая Морская улица, 52

Начало:

Завершение:

3855₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Это прогулка с тем самым спокойным разглядыванием, когда замечаешь резьбу, орнамент, позолоту и отражения — и вдруг понимаешь, как именно жила городская элита и почему этот дом стал Домом архитекторов. Что ты увидишь: • Парадную лестницу из белого мрамора: лепнина, металл, точный ритм линий • Голубой зал: росписи, позолота, антикварная мебель — настроение салона • Библиотеку тёмного дерева: строгую, собранную, очень «петербургскую» • Зал с мраморным камином и инкрустированными панелями • Малиновый и Зеркальный залы: свет, колонны, хрусталь, зеркальные перспективы • Истории о визуальных приёмах в архитектуре XIX века — и почему они до сих пор работают • Фамильные легенды о скрытых комнатах и частной жизни дома Почему стоит бронировать: • Редкий формат: не музей, а живые интерьеры с характером • Комфортный темп — чтобы не пробежать, а действительно увидеть • Много визуальных открытий — для тех, кто любит архитектуру, дизайн и атмосферу 24 и 31 января в 15:30 Продолжительность 1 час Важная информация: • Чтобы прогулка состоялась, обязательно позвони с 10:00 до 18:00 по Телефон (Telegram): +7(912)076 70 52 или Телеграм-бот: t.me/travelhead_bot • Билет необходимо зарегистрировать сразу после покупки — без регистрации и сопровождения гида вход во дворец невозможен. Передадут тебе именные билеты на вход.

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