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Экскурсия по особняку Матильды Кшесинской

Особняк Кшесинской
улица Куйбышева, 2-4

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1900₽
Возраст 6+

Про событие

Матильда Кшесинская — легендарная русская балерина, разговоры о которой не утихают по сей день. Современники не устают обсуждать талант яркой танцовщицы, её неординарную личность и роман с последним русским императором, Николаем II. Дом прима-балерины Мариинского театра на Петроградской стороне — ярчайший образец северного модерна, заставший последнего российского императора, переживший Октябрьскую революцию, ставший музеем политической истории. Экскурсии в особняк Матильды Кшесинской в Санкт-Петербурге позволяют расшифровать особенности архитектуры, погулять по парадным залам, увидеть сценическую одежду, личные вещи балерины. Бережно восстановленные по архивным снимкам, роскошные интерьеры усадьбы погружают в атмосферу Серебряного века. Гиды музея расскажут интересные истории о заслуженной артистке Императорских театров, отношениях, связывавших балерину с домом Романовых. Узнаешь любопытные факты, заставившие приму Мариинского театра покинуть Петербург, и о судьбе Кшесинской в эмиграции. После бронирования для подтверждения билета свяжись c организатором по указанному номеру (WhatsApp, Telegram).

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Комментарии

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Tatiana
6 июля 2025, 10:53

Была давно на впечатляющей выставке про государство и человека.

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