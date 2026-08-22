Матильда Кшесинская — легендарная русская балерина, разговоры о которой не утихают по сей день. Современники не устают обсуждать талант яркой танцовщицы, её неординарную личность и роман с последним русским императором, Николаем II. Дом прима-балерины Мариинского театра на Петроградской стороне — ярчайший образец северного модерна, заставший последнего российского императора, переживший Октябрьскую революцию, ставший музеем политической истории. Экскурсии в особняк Матильды Кшесинской в Санкт-Петербурге позволяют расшифровать особенности архитектуры, погулять по парадным залам, увидеть сценическую одежду, личные вещи балерины. Бережно восстановленные по архивным снимкам, роскошные интерьеры усадьбы погружают в атмосферу Серебряного века. Гиды музея расскажут интересные истории о заслуженной артистке Императорских театров, отношениях, связывавших балерину с домом Романовых. Узнаешь любопытные факты, заставившие приму Мариинского театра покинуть Петербург, и о судьбе Кшесинской в эмиграции. После бронирования для подтверждения билета свяжись c организатором по указанному номеру (WhatsApp, Telegram).