Особняк на Петроградской стороне: здесь не «мифы», а живой Петербург Серебряного века — через интерьеры, вещи и точный рассказ. В чём ценность экскурсии: Ты входишь в небольшой особняк — здесь легко представить, как частная жизнь могла быть почти сценой: с приёмами, ожиданиями, правилами и паузами. Пройдёшь по музейным залам и соберёшь историю Матильды Кшесинской так, как это работает лучше всего: от предмета к человеку. Костюмы, фотографии, письма, документы — то, что возвращает эпохе голос и делает её не «учебником», а опытом. Отдельной линией — её связи с домом Романовых. Без сплетен и сенсаций: как выглядели отношения и репутация в высоком свете, где личное всегда соприкасалось с государственным. Кульминация — Белый зал, где Кшесинская принимала гостей. Это главный момент маршрута: светлый парадный масштаб и ощущение, что всё здесь было устроено «на тонкости» — вкус, дистанция, язык жестов. Важно: сегодня особняк входит в Музей политической истории России, поэтому у дома есть «вторая биография» после 1917 года. Расскажут ровно столько, чтобы ты понимал, почему это место стало символом перелома, и при этом не теряли фокус на Матильде. Кому подойдёт: • Тем, кто любит модерн, балет и человеческие истории без пафоса. • Тем, кто хочет увидеть тихий, умный Петербург — камерно и по делу. Организационные детали: • Обязательно зарегистрируй билет у организатора. Отправят входной билет в музей и точное место встречи. Без регистрации не видят твои контакты и не смогут прислать входной билет. Регистрация: 10:00–18:00 • Телефон: +7 (996) 899-27-16 или Telegram @city_walk_spb • Билет нужно отсканировать на входе • Доступность отдельных залов может меняться по решению музея • На экскурсию, пожалуйста, подойди за 10 минут