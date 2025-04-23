Внимание: После покупки билета, свяжись с организатором для подтверждения по тел: 8-921-397-44-58 Экскурсия в особняк купцов Елисеевых, расположенного на пересечение Невского проспекта и набережной реки Мойки. В этом здании жили представители династии купцов Елисеевых, здесь выступали и читали свои произведения Достоевский, Тургенев, Салтыков-Щедрин, Александр Грин, Николай Гумилев, Ольга Форш и другие известные литераторы. История дворца начинается в середине XVIII века, когда в 1755 г. по указу императрицы Елизаветы Петровны. На пересечении Невского проспекта и реки Мойки, по проекту архитектора Б.Ф. Растрелли возводится временный деревянный Зимний дворец. В 1768 г. участок перешёл в собственность генерал-полицмейстера Н.И.Чичерина. К 1771 году был построен существующий дворец. В 1858 г. дом перешёл в собственность Елисеевых. Хозяин дома С.П. Елисеев был крупным меценатом и коллекционером. В том же 1858 г. по проекту архитектора Н.П. Гребенки была проведена переделка здания. В 2009 г. закончена историческая реставрация зданий. Восстановлены исторические фасады, воссозданы исторические дворцовые интерьеры конца XVIII – начала XX веков. Здание, принадлежащее отелю «Талион», можно отнести к одному из самых замечательных памятников петербургской архитектуры