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[солдаут] Особняк Брусницыных

Особняк Брусницыных
Кожевенная линия, 27к1

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 3300₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Экскурсия в заброшенный особняк Брусницыных. Особняк купцов Брусницыных — одна из самых интересных и необычных достопримечательностей Санкт-Петербурга. За фасадом скрывается прекрасное убранство, выполненное в духе русской эклектики. Это место полное загадок, истории и красоты! Особняк был законсервирован много лет и совсем недавно открыл свои двери для туристов. Это захватывающее путешествие во времени, где вы сможете окунуться в историю, насладиться красотой архитектуры и искусства. До наших дней в особняке сохранился великолепный Белый танцевальный зал с богато украшенным потолком, где любителей мистики ждёт «зеркало Дракулы», парадная столовая, оформленная в стиле позднего Возрождения, курительная комната в мавританском стиле, гостиная в стиле рококо с уцелевшим штофом конца XIX века, роскошная парадная лестница и воздушный Зимний сад. Расписание экскурсий можно увидеть по кнопке Купить билет. Продолжительность: 1 час После покупки билета, обязательно свяжись с организатором по телефону

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