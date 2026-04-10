Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. О фильме: Детектив Ник Каррен ведёт расследование по делу об убийстве на сексуальной почве. Подозрение падает на подругу убитого Кэтрин — писательницу, автора шокирующих романов, которая в своей последней книге подробно описала абсолютно аналогичное преступление. Но обворожительная, неимоверно сексуальная писательница обладает удивительной способностью манипулировать мужчинами, пробуждая в них один из самых основных инстинктов. Оригинал с субтитрами