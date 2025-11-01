Oskuglik Weaving Club: Башня
EMMA, Кожевенная линия, 34А, вход с набережной
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Про событие
Практика всеобщего ткачества. Оглянись, путник! там за холмом башня виднеется Здесь ткачи поют свою песню, нити перебирая Зовут к себе в хоровод… Вход donation + репост из @oskuglik_weaving_club (с отметкой) Приноси с собой ножницы и всяческую ненужную одежду Встречи пройдут 1 и 2 ноября с 13:00
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