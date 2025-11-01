Практика всеобщего ткачества. Оглянись, путник! там за холмом башня виднеется Здесь ткачи поют свою песню, нити перебирая Зовут к себе в хоровод… Вход donation + репост из @oskuglik_weaving_club (с отметкой) Приноси с собой ножницы и всяческую ненужную одежду Встречи пройдут 1 и 2 ноября с 13:00