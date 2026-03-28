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Оскар

Пространство Арт-Гостиная, ул. Воскова, д.6

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Спектакль рассказывает о мальчике Оскаре. Он живёт в больнице и болен раком, ему осталось жить 12 дней. За эти 12 дней он проживёт 120 лет. Любовь: безграничная, искренняя поможет ему справиться с мыслью о смерти и поверить в Бога. По мотивам книги Э.Э.Шмидта «Оскар и Розовая дама». После спектакля тебя ждёт капустник от актёров театра, посвящённый дню рождения театральной мастерской «Тет-А-Тет». Продолжительность спектакля – 1 час без антракта. Капустник с 19:15 до 20:30.

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