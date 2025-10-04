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Осенний панк-Фест

ГаражСарай, 10-я Линия В. О., 57

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Пора раскачать осень! Приходи на яркий и энергичный панк концерт, который поможет прогнать скуку и серость. На сцене выступят НИКС , Vосточный Wетер, Заживо и Рок группа «Зона Видимости», которые зарядят позитивом и адреналином. Это отличный способ провести вечер с друзьями, насладиться мощной музыкой и забыть о хандре.

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