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Осенний маркет в особняке XIX века «Сад Мажорель. Вилла Ив Сен-Лорана»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 6+
Концерты
Фестивали
Еда

Про событие

Особняк Мясникова превратит сердце Петербурга в «марокканский оазис». Действие маркета развернётся в роскошных залах XIX века, которые будут специально декорированы в эстетике виллы легендарного модельера. Команда особняка отобрала лучшие винтажные (и не только) проекты Петербурга: от украшений до посуды, парфюма, предметов искусства, гардероба и домашнего декора. Для гостей маркета будут проводиться открытые концерты резидентов Клуба музыкантов. Отдельным поводом для визита станет выставка картин от арт-пространства «Сегоднязавтра». В фокусе выставки — диалог двух эпох и культур. Галерея подготовила коллекцию, где изысканная плавность линий ар-нуво встречается с насыщенной палитрой мавританского стиля. Программа в концертном зале: Концертный зал закрывается за 30 минут до мероприятия по билетам. В программе возможны изменения. 11:00-13:00 — Полина Красовская (скрипка) 18:00-20:00 — Екатерина Кулагина (саксофон)

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