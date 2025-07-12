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Ортодоксальный андеграунд

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

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Про событие

Редкостные отморозки устраивают сходку в Ионотеке. Мама в шоке, бабушка уже вызывает милицию! Караул! Юродцы разных мастей и жанров соберутся тебе на потеху. Выступать будут: — МЦ Лучник — Родион Гвоздодёров — КЫШТЫМОВ / ЛЁША ОМСКИЙ — ПРОСПЕКТ САВЕНКО — the Cold Dicks — Михаил Енотов — НИТИФМ — рЕп полиция — жигулизепам — Ник Мешков — Имбирь — артбук — Православный богатырь — Чуня — МЦ Вашкинский — мц дырявая капуста — Яна ЛРК — ugly plug — Гарнизон — МЦ БЕЗРАБОТНЫЙ — аноматвер — Супа Съел — Andy Dick Candy — Непомилуев мц — РУКИ ПО ШВАМ! — М-П-О — watchingmedecay. — TIBA / КУКАН — Фриззор

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