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ОРКиКО

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

ОРКиКО — это поэт и музыкант Дмитрий Озерский, участник группы АукцЫон, его товарищи-аукцыоновцы Николай Рубанов и Михаил Коловский, а также не менее известные музыканты Николай Бичан, Олег Шарр и Кирилл Клюшин. Дмитрий Озерский — автор большинства текстов «АукцЫона», очевидный продолжатель обэриутской традиции и при этом абсолютно уникальный, узнаваемый с первой строчки автор. Изначально проект ОРК сложился как трио. Компанию Озерскому составили саксофонист Николай Рубанов и тубист Михаил Коловский. Позже к ним присоединились Николай Бичан — композитор, аранжировщик, саунд-продюсер и гитарист, а также барабанщик и прекуссионист Олег Шарр, в своё время бывший участником групп «Аквариум», «Оберманекен», «Оле Лукойе».

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