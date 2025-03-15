ОРКиКО — это поэт и музыкант Дмитрий Озерский, участник группы АукцЫон, его товарищи-аукцыоновцы Николай Рубанов и Михаил Коловский, а также не менее известные музыканты Николай Бичан, Олег Шарр и Кирилл Клюшин. Дмитрий Озерский — автор большинства текстов «АукцЫона», очевидный продолжатель обэриутской традиции и при этом абсолютно уникальный, узнаваемый с первой строчки автор. Изначально проект ОРК сложился как трио. Компанию Озерскому составили саксофонист Николай Рубанов и тубист Михаил Коловский. Позже к ним присоединились Николай Бичан — композитор, аранжировщик, саунд-продюсер и гитарист, а также барабанщик и прекуссионист Олег Шарр, в своё время бывший участником групп «Аквариум», «Оберманекен», «Оле Лукойе».