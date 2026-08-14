В старинном соборе Яани Кирик пройдёт «Симфония Гарри Поттер». Тебя ждут мультимедийное шоу и симфонический оркестр под управлением Станислава Чигадаева. А старинные стены собора создадут уютную атмосферу гостиной Гриффиндора. Концерт, на котором музыка сольётся с магией, а культовые герои оживут на большом экране. Симфонический оркестр исполнит все самые популярные композиции из серии фильмов о Гарри Поттере. Первый полёт на Гиппогрифе, первый пойманный снитч, первое письмо от Букли. Вечер, наполненный магией и ощущением чуда. Играет такая любимая и знакомая музыка, а на экране — Дамблдор и Северус Снейп. « — После стольких лет? — Всегда». О музыкантах: Оркестр «Резонанс» под управлением известного маэстро Станислава Чигадаева воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Признанные мастера с международным опытом и огромным желанием не просто играть, а создавать. Сочетание необычных локаций, видеоарта и культовой музыки. Станислав Чигадаев — пианист, аранжировщик, композитор, лауреат международных конкурсов. Сотрудничал с Андреа Бочелли, Найджелом Кеннеди и др.