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Оркестр в соборе «Симфония Гарри Поттер»

Яани Кирик
улица Декабристов, 54

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от 1600₽ до 2800₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

В старинном соборе Яани Кирик пройдёт «Симфония Гарри Поттер». Тебя ждут мультимедийное шоу и симфонический оркестр под управлением Станислава Чигадаева. А старинные стены собора создадут уютную атмосферу гостиной Гриффиндора. Концерт, на котором музыка сольётся с магией, а культовые герои оживут на большом экране. Симфонический оркестр исполнит все самые популярные композиции из серии фильмов о Гарри Поттере. Первый полёт на Гиппогрифе, первый пойманный снитч, первое письмо от Букли. Вечер, наполненный магией и ощущением чуда. Играет такая любимая и знакомая музыка, а на экране — Дамблдор и Северус Снейп. « — После стольких лет? — Всегда». О музыкантах: Оркестр «Резонанс» под управлением известного маэстро Станислава Чигадаева воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Признанные мастера с международным опытом и огромным желанием не просто играть, а создавать. Сочетание необычных локаций, видеоарта и культовой музыки. Станислав Чигадаев — пианист, аранжировщик, композитор, лауреат международных конкурсов. Сотрудничал с Андреа Бочелли, Найджелом Кеннеди и др.

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