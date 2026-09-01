«Навсегда — это слишком короткое время, когда ты рядом…» Симфонический концерт «Симфония Сумерки» на закате под открытым небом. Вечером, когда солнце растворяется в волнах Финского залива, на Сцене у моря в Севкабель Порт прозвучит история любви, покорившая сердца миллионов. Оркестр «Резонанс» исполнит культовую музыку из саги «Сумерки». Тебя ждёт симфонический концерт, посвящённый одной из самых трогательных и волнующих историй современного кино. «Я не боюсь тебя. Я боюсь потерять тебя…» — эти строки оживут под летним питерским небом, в сопровождении симфонического оркестра и мультимедийного шоу с фрагментами фильмов. Будешь улыбаться и грустить, встретишь старых героев и настоящую любовь. Потому что эта Сага, эта музыка – это история и юность. И это точно настоящее. Огни набережной самого популярного городского пространства. Шум Невы, крики чаек и струны скрипок, улетающие в облака. Солнце сядет, когда оркестр сыграет последнюю ноту. Один вечер. Один экран неба. Одна любовь — вечная.