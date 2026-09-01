ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Оркестр у моря «Симфония Сумерки»

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

«Навсегда — это слишком короткое время, когда ты рядом…» Симфонический концерт «Симфония Сумерки» на закате под открытым небом. Вечером, когда солнце растворяется в волнах Финского залива, на Сцене у моря в Севкабель Порт прозвучит история любви, покорившая сердца миллионов. Оркестр «Резонанс» исполнит культовую музыку из саги «Сумерки». Тебя ждёт симфонический концерт, посвящённый одной из самых трогательных и волнующих историй современного кино. «Я не боюсь тебя. Я боюсь потерять тебя…» — эти строки оживут под летним питерским небом, в сопровождении симфонического оркестра и мультимедийного шоу с фрагментами фильмов. Будешь улыбаться и грустить, встретишь старых героев и настоящую любовь. Потому что эта Сага, эта музыка – это история и юность. И это точно настоящее. Огни набережной самого популярного городского пространства. Шум Невы, крики чаек и струны скрипок, улетающие в облака. Солнце сядет, когда оркестр сыграет последнюю ноту. Один вечер. Один экран неба. Одна любовь — вечная.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста