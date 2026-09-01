Симфонический оркестр. Невероятный вид на море и закат прямо за сценой. Песни, любимые с детства. Они рвали чарты и сердца, собирали стадионы и вызывали яркие эмоции. Под открытым питерским небом, на большой сцене. Под шум волн и крики чаек. Оркестр у моря. Симфония альтернативного рока. Когда не стало Честера все ощутили пустоту. Это не просто вокалист, это герой юности, голос поколения. И в день его памяти хотелось сделать что-то по настоящему красивое. Где драйв гитар переплетался бы с величием классических инструментов. А звуки виолончелей и скрипок улетали в облака. Ты услышишь главные хиты со всех альбомов. Будут петь «Numb», «In the End» и хватит света для «One more light». Главные хиты группы в исполнении оркестра, со всей его красотой, глубиной и пронзительностью исполнения. Море, небо и любимая музыка.