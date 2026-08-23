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Оркестр у моря. Ludovico Einaudi

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б, сцена у моря

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1900₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Концерт, посвящённый величайшему неоклассику современности. Оркестр под управлением Станислава Чигадаева. Невероятный вид на море прямо за сценой. Самое популярное городское пространство. Людовико Эйнауди — итальянский композитор и пианист, один из ярчайших представителей неоклассики. Автор покорил сердца аудитории с музыкой к фильму «1+1». Пронзительная и трогательная музыка итальянца звучат в культовых фильмах, в социальных сетях и лучших залах мира. На стриминговых сервисах он опережает Моцарта и Бетховена, его альбомы бьют рекорды продаж в категории «классическая музыка». Людовико с рождения находился в академической среде, при этом не очень ее любил, чувствовал себя в ней стесненным. И поэтому стал академическим бунтарем. Его минимализм и экспрессия стали антиподом перегруженной и сложной классике. Для многих он открыл классику заново. Только представь как под его удивительную музыку садится солнце. Как звучит его невероятный «Experience» в тишине пространства набережной, как музыка растворяется в шуме волн и криках чаек. Как загораются и гаснут огни, а скрипки и пиано рвутся в голубое небо, стремясь достать облаков. Особенный концерт. Особенный оркестр. Особенный Ludovico Einaudi.

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