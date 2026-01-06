Концерт, стирающий границы между жанрами. Симфонический оркестр. Хиты одной из величайших рок-групп в истории. Набережная и закат прямо за сценой. Зрителей ждёт уникальное слияние рок-энергии и симфонической мощи. Драйв культовых треков — Attack, The Kill, Closer to the Edge, Kings and Queens и других — зазвучит под летним небом, в атмосфере морского ветра. Легендарные хиты 30 Seconds to Mars на Сцене у моря. «A Beautiful Lie» — под шум волн и крики чаек. «From Yesterday» — на фоне потрясающего заката над Невой. Концерт станет не просто музыкальным событием — это настоящее шоу для всех поклонников группы и тех, кто любит сочетание рока и классики. Самый яркий tribute этого лета. Исполнители: Dreamers Orchestra воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Выступления оркестра это яркое шоу, необычные локации и великолепное исполнение. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждый концерт.