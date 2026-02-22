Приходи на концерт в старинном соборе Петрикирхе «Ludovico Einaudi» с оркестром. Величайший неоклассик современности. Оркестр под управлением Станислава Чигадаева. Антураж красивейшего собора и сотни свечей. Людовико Эйнауди — итальянский композитор и пианист, один из ярчайших представителей неоклассики. Автор покорил сердца аудитории с музыкой к фильму «1+1». Пронзительная и трогательная музыка итальянца звучат в культовых фильмах, в социальных сетях и лучших залах мира. На стриминговых сервисах он опережает Моцарта и Бетховена, его альбомы бьют рекорды продаж в категории «классическая музыка». Людовико с рождения находился в академической среде, при этом не очень её любил, чувствовал себя в ней стеснённым. И поэтому стал академическим бунтарём. Его минимализм и экспрессия стали антиподом перегружённой и сложной классике. Для многих он открыл классику заново. Сам Эйнауди уже долгое время не даёт концертов, но у тебя будет уникальная возможность услышать главные произведения итальянца в исполнении оркестра. Только представь как звучит его невероятный «Experience» среди старинных стен Петрикирхе в мерцании свечей. Как скрипки и пиано рвутся ввысь, стремясь достать высокие своды собора. Особенный концерт. Особенный оркестр. Особенный Ludovico Einaudi. Исполнители: Dreamers Orchestra под управлением известного маэстро Станислава Чигадаева воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Выступления оркестра это яркое шоу, необычные локации и великолепное исполнение. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждый концерт. Станислав Чигадаев — один лучших пианистов России, аранжировщик, композитор, лауреат международных конкурсов. Сотрудничал с Андреа Бочелли, Найджелом Кеннеди и др.