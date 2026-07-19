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Оркестр под звёздами «30 секунд до Марса»

Петербургский Планетарий
Александровский парк, 4

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2600₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Dreamers Orchestra приглашает на грандиозный концерт, стирающий границы между жанрами. Под гигантским куполом Планетария, превратившимся в бескрайнее звёздное небо, оживёт музыка культовой группы 30 Seconds to Mars, обретая новое звучание в исполнении оркестра. Драйв рока, красота и мощь оркестрового звучания, а также потрясающая мультимедийная графика сделают этот концерт незабываемым. Только представь, как будут звучать хиты звёзд альтернативного рока в темноте зала: «A Beautiful Lie» — с её пронзительной эмоциональностью в бесконечности вселенной, «From Yesterday» — в свете далёких галактик и северного сияния. Что тебя ждёт: — Легендарная музыка 30 Seconds to Mars в исполнении оркестра; — Невероятное мультимедийное шоу, разворачивающееся на куполе Планетария; — Атмосфера полного погружения в космос музыки и звёзд. Погрузись в мир, где музыка и космос сливаются воедино. Dreamers Orchestra приглашает тебя на вечер, который изменит твоё представление о концертах навсегда.

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