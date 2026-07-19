Dreamers Orchestra приглашает на грандиозный концерт, стирающий границы между жанрами. Под гигантским куполом Планетария, превратившимся в бескрайнее звёздное небо, оживёт музыка культовой группы 30 Seconds to Mars, обретая новое звучание в исполнении оркестра. Драйв рока, красота и мощь оркестрового звучания, а также потрясающая мультимедийная графика сделают этот концерт незабываемым. Только представь, как будут звучать хиты звёзд альтернативного рока в темноте зала: «A Beautiful Lie» — с её пронзительной эмоциональностью в бесконечности вселенной, «From Yesterday» — в свете далёких галактик и северного сияния. Что тебя ждёт: — Легендарная музыка 30 Seconds to Mars в исполнении оркестра; — Невероятное мультимедийное шоу, разворачивающееся на куполе Планетария; — Атмосфера полного погружения в космос музыки и звёзд. Погрузись в мир, где музыка и космос сливаются воедино. Dreamers Orchestra приглашает тебя на вечер, который изменит твоё представление о концертах навсегда.