Московский Orkestr 442, с 8-летним опытом покорения сцен, представит премьеру своего захватывающего оркестрового кавер-шоу в Санкт-Петербурге. Эти ребята не просто играют музыку — они удивляют новым звучанием хитов поп, рок и электронной музыки, заставляя иначе взглянуть на знакомые мелодии. Кульминацией концерта станет исполнение авторских произведений в жанрах cross-over, string rock и minimalism. Да, это единственный оркестр, который пишет музыку сам. А разогреют атмосферу вечера целых два хорошо знакомых коллектива авторской музыки из Петербурга: • На пленэре • Free Wind Тебя ждёт мощное звучание живых инструментов на берегу Финского залива.