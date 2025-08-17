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Orkestr 442

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

525₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Московский Orkestr 442, с 8-летним опытом покорения сцен, представит премьеру своего захватывающего оркестрового кавер-шоу в Санкт-Петербурге. Эти ребята не просто играют музыку — они удивляют новым звучанием хитов поп, рок и электронной музыки, заставляя иначе взглянуть на знакомые мелодии. Кульминацией концерта станет исполнение авторских произведений в жанрах cross-over, string rock и minimalism. Да, это единственный оркестр, который пишет музыку сам. А разогреют атмосферу вечера целых два хорошо знакомых коллектива авторской музыки из Петербурга: • На пленэре • Free Wind Тебя ждёт мощное звучание живых инструментов на берегу Финского залива.

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