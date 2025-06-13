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Орган в Планетарии. Пятница 13

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Бескрайний космос, таящий в себе неизведанное, и звуки живого органа — идеальный антураж, чтобы насладиться вечной классикой в этот мистический день. «Орган в Планетарии. Пятница 13» — уникальный концерт с программой, соответствующей духу дня. И где же встретить пятницу 13, как не под звуки органа – самого страшного (шутка!) инструмента на земле? Его звук может внушать как ужас, так и ощущение гармонии, красоты и блаженства. Особенно если звучит он среди бесконечных космических просторов, под огромным 37-метровым куполом Планетария 1! Исполнители: Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

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