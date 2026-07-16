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Орден потёртых настолок

ПМК «Аврора», ул. Репина, д. 23, код от калитки #1564

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры

Про событие

Будешь общаться, много смеяться и, конечно же, играть. Уровень подготовки не важен — правила всех игр объяснят на месте, так что новичкам здесь рады особенно Дни работы: Четверг: с 19:00 до 22:00 Пятница: с 18:00 до 21:00 Воскресенье: с 12:00 до 16:00 Ограничение по возрасту: от 14 до 35 лет. С собой: Можно захватить любимые вкусняшки к чаю и, если есть желание, свои настолки, в которые давно хотел сыграть. Расписание мероприятий смотри по кнопке «пройти регистрацию».

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