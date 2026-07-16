Орден потёртых настолок
ПМК «Аврора», ул. Репина, д. 23, код от калитки #1564
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Про событие
Будешь общаться, много смеяться и, конечно же, играть. Уровень подготовки не важен — правила всех игр объяснят на месте, так что новичкам здесь рады особенно Дни работы: Четверг: с 19:00 до 22:00 Пятница: с 18:00 до 21:00 Воскресенье: с 12:00 до 16:00 Ограничение по возрасту: от 14 до 35 лет. С собой: Можно захватить любимые вкусняшки к чаю и, если есть желание, свои настолки, в которые давно хотел сыграть. Расписание мероприятий смотри по кнопке «пройти регистрацию».
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи