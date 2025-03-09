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Or.Beat (Live)

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Благодаря ритмике и подаче духовые инструменты способны передать эмоции не хуже голосов, а иногда и круче, добавляя в треки неожиданный драйв и глубину. 9 марта в Ю — концерт Orchestra Beat, брасс-бэнда, который превращает каждый свой сет в настоящее шоу. Их авторские версии известных хитов заряжены мощными духовыми риффами, современным звучанием и энергетикой, способной снести крышу.

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