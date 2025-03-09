Благодаря ритмике и подаче духовые инструменты способны передать эмоции не хуже голосов, а иногда и круче, добавляя в треки неожиданный драйв и глубину. 9 марта в Ю — концерт Orchestra Beat, брасс-бэнда, который превращает каждый свой сет в настоящее шоу. Их авторские версии известных хитов заряжены мощными духовыми риффами, современным звучанием и энергетикой, способной снести крышу.