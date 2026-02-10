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Про событие
Первый отечественный техно-лейбл Опыт андерграунда (Underground Experience) проведёт масштабное событие на двух танцполах. Среди диджеев — ведущие представители электронной сцены города: DJ Слон, Нейро, Контекст, Апатит, Кейсер, Замотин, Валери Ловер и Жуткий Лазер. К ночи присоединится и московский десант: лейбл «Местность» в лице Кости Кокей и Андердога, резидент «Резонанс» DJ Walk (aka mishxn), куратор паблика «В списках» Evidance, а также резидент Underground Experience — Ро. Главный гость ночи — Ma Haiping, знаковая фигура китайской техно-сцены и автор релизов на Axis, Soma и Molecular, известный своим филигранным, гипнотичным подходом к техно-диджеингу.
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