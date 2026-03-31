Бережное исследование собственной устойчивости через работу с метафорическими ассоциативными картами (МАК). Мероприятие будет полезно и интересно тем: — кто чувствует эмоциональную нестабильность, тревогу или «зыбкую почву» под ногами — кто находится в точке жизненного выбора, кризиса или восстановления после стресса — а также всем, кто интересуется самопознанием и хочет укрепить контакт с собой. Что будет происходить? Поговоришь о том, что такое внутренние опоры и почему они важны. В безопасной обстановке с помощью метафорических карт мы исследуем, на что ты можешь опереться прямо сейчас: ценности, сильные стороны, телесные ощущения и т.д Важное предупреждения: мастер-класс носит психолого-просветительский характер и не является групповой терапией. Участие не требует специальной подготовки и опыта работы с картами — важно лишь твоё желание исследовать себя. Результат будет зависить от степени вашей открытости и включенности в процесс. Ведущий: Еремеев Дмитрий — клинический психолог в гештальт подходе, игровой педагог, отчим 3 детей и отец 3-х летки, автор двух книг Цена участия в мероприятии — заказ блюда из меню кофейни.