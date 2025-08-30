Open Air фестиваль электронной хаус музыки закроет летний сезон вечеринок под открытым небом. Музыкальные программы, визуальные эффекты, лазерное шоу и неповторимая атмосфера превратят вечер в настоящую феерию для глаз и ушей. На территории будут работать кухня и бар, а живописный вид на залив сделает вечер по-настоящему незабываемым. Время как будто остановится, а ты окажешься в сказочном мире, где царит магия ночи и музыки! Тебя ждут 3 танцпола! Просторная терраса крыши Moremi с захватывающим видом на залив, крытый ресторан с танцполом на 1000 человек, второй зал в ресторане и пляж на заливе с лежаками и каминами.