OnlyNight
Конюшенная пл., 2в
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Любовь к техно - это любовь навсегда. Устал от розовых сердечек и пошлых открыток? Эта ночь в Angar для тех, кто хочет провести этот праздник по-своему! Для тебя выступят: Neexee Vexa9 Mvriv Hochyu KiKi
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