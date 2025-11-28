Only men’s club — house music edition
Литейный проспект, 55
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от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
28 ноября в Union bar пройдёт вечеринка Only men’s club — house music edition с мощным мужским лайнапом. Тебя ждут резиденты, друзья бара, настойки, разные формы хаус-музыки, прямой ритм и эксклюзивные анрелизы участников проекта. В лайнапе: TONY GUONY / 111HITE / TSYGAN / LOVESOME / ALWAYSAROUND / DEEPMANGO / 250. Правила входа: c 22:00 до 3:00 вход платный — 700р в предпродаже онлайн и на входе и 1000р парный билет в предпродаже.
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