28 ноября в Union bar пройдёт вечеринка Only men’s club — house music edition с мощным мужским лайнапом. Тебя ждут резиденты, друзья бара, настойки, разные формы хаус-музыки, прямой ритм и эксклюзивные анрелизы участников проекта. В лайнапе: TONY GUONY / 111HITE / TSYGAN / LOVESOME / ALWAYSAROUND / DEEPMANGO / 250. Правила входа: c 22:00 до 3:00 вход платный — 700р в предпродаже онлайн и на входе и 1000р парный билет в предпродаже.