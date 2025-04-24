One sunny day in Syberia
Литейный проспект, 55
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1200₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Редкое выступление культового one-man band One sunny day in Syberia с большим концертом. Он исполнит главные хиты, в которые слушатели влюбляются уже более 10 лет. One sunny day in Syberia — проект певца, музыканта и автора песен из Москвы Владимира Шехавцова. В своем творчестве он сочетает инструментально-акустический пост-рок и атмосферные песни под гитару. С выступления каждый слушатель унесёт частичку его неординарной и таинственной музыкальной вселенной.
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