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One sunny day in Syberia

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Редкое выступление культового one-man band One sunny day in Syberia с большим концертом. Он исполнит главные хиты, в которые слушатели влюбляются уже более 10 лет. One sunny day in Syberia — проект певца, музыканта и автора песен из Москвы Владимира Шехавцова. В своем творчестве он сочетает инструментально-акустический пост-рок и атмосферные песни под гитару. С выступления каждый слушатель унесёт частичку его неординарной и таинственной музыкальной вселенной.

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