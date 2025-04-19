ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

OmniShift & Botanique

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Новая концертная программа Botanique x OmniShift объединяет классические традиции хип-хопа с джазом и фанком, а музыкальная пресса уже успела окрестить этот дуэт питерскими Common и The Roots. Botanique продолжает музыкальные традиции заложенные объединением Kitchen Records много лет назад. За плечами артиста внушительная дискография и сотрудничество с группой Krec — главными идейными вдохновителями его творчества. Лайв-бэнд OmniShift, чья музыка являет собой сплав джаза, фанка и электроники, по большей части известен за океаном, нежели в родной стране. В программе также хип-хоп и rare grooves dj-сеты от Dj Dre и Dj Messed Up

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста