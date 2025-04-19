Новая концертная программа Botanique x OmniShift объединяет классические традиции хип-хопа с джазом и фанком, а музыкальная пресса уже успела окрестить этот дуэт питерскими Common и The Roots. Botanique продолжает музыкальные традиции заложенные объединением Kitchen Records много лет назад. За плечами артиста внушительная дискография и сотрудничество с группой Krec — главными идейными вдохновителями его творчества. Лайв-бэнд OmniShift, чья музыка являет собой сплав джаза, фанка и электроники, по большей части известен за океаном, нежели в родной стране. В программе также хип-хоп и rare grooves dj-сеты от Dj Dre и Dj Messed Up