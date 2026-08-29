Гитарные посиделки «Квартирник стайл»
Кожевенная линия 40 Д пространство УКТ
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от 0₽ до 1000₽
Возраст 6+
Вечеринки
Про событие
Проводишь лето вместе с крутейшими музыкантами — Константином, Семёном и Максимом. Тебя ждут: — Самые лучшие песни всех времен и народов и песни от музыкантов. — Настроение: милое, ламповое, уютное. — Уютные разговоры и классная компания. Песни под гитару: в репертуаре популярные хиты и рандомная дичь. «Наше Лето», «Восьмиклассница», «Это Всё» — как минимум. Вход свободный (оплата: пожертвование на поддержание проекта). Все вопросы: Тома Стулова https://t.me/tomastulova Чатик для быстрой связи и регистрация: https://t.me/blablagame
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