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Ольга Синяева & ALLSee Band

Мачты
Кожевенная линия, 34

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1000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В этот вечер на сцене клуба джазовая певица Ольга Синяева (Москва) исполнит авторские композиции. Инструментальный джаз, фанк, соул — абсолютные короли этой вечеринки. Несомненно, прозвучат треки из давно полюбившегося слушателям альбома «Live 1». Специальный гость вечера — прекрасная вокалистка и композитор Саша Алмазова. Концерт пройдёт в рамках юбилея проекта Академии вокала Ольги Синяевой Good Vibes и гостями вечера также станут лучшие студенты Академии, которые слетаются со всей России всего дважды в год и впервые фестиваль пройдёт в Питере. Стильные аранжировки и музыкальная атмосфера — обязательные условия вечера.

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