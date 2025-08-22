В этот вечер на сцене клуба джазовая певица Ольга Синяева (Москва) исполнит авторские композиции. Инструментальный джаз, фанк, соул — абсолютные короли этой вечеринки. Несомненно, прозвучат треки из давно полюбившегося слушателям альбома «Live 1». Специальный гость вечера — прекрасная вокалистка и композитор Саша Алмазова. Концерт пройдёт в рамках юбилея проекта Академии вокала Ольги Синяевой Good Vibes и гостями вечера также станут лучшие студенты Академии, которые слетаются со всей России всего дважды в год и впервые фестиваль пройдёт в Питере. Стильные аранжировки и музыкальная атмосфера — обязательные условия вечера.