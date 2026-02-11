На дуэтной встрече парфюмера Елены Даргель и коллекционера ароматов/блогера Юлии Агуреевой поговорят о ванили так, как о ней ещё никто не рассказывал. — Знаешь ли ты, что ваниль — это орхидея? — Что её цветок живёт всего один день? — Что 300 лет подряд лучшие ботаники Европы не могли заставить её плодоносить, а разгадал эту тайну 12-ти летний мальчик, родившийся в рабстве на крошечном острове в Индийском океане? Тотонакская легенда о принцессе, чья кровь дала жизнь первой ванильной лиане. Безжальная пчела размером с рисовое зерно, без которой не существовало бы целой мировой индустрии. Эдмон Альбиус — гений, умерший в нищете, чьим методом пользуются до сих пор. Почему запах ванили успокаивает младенцев, которые никогда ее не пробовали. Почему килограмм ванильных стручков иногда стоит дороже серебра. Это история про кровь и любовь, колониальные войны и научные открытия, крошечных пчёл и великих парфюмеров. А ещё про то, как самый простой, самый знакомый аромат на земле оказывается бесконечно сложным, если присмотреться к нему внимательно. Традиционно будут обсуждать ванильные парфюмерные ингредиенты и слушать редкие/красивейшие ароматы с ванилью.