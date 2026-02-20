Француженки сотканы из утреннего аромата кофе с круассанами, шелеста летящего шарфа и изысканного стука шпилек по мостовой. Каково это – быть француженкой? Возможно ли обрести этот шарм, если ты родилась не в Париже? Это будет интерактивная лекция для всех чувств: – Для ума – разберёшь ключевые сферы жизни, опираясь на лучшие исследования и книги (от «Почему француженки не толстеют» до «О чем молчат француженки»). – Для души – в формате открытого диалога обсудишь, что из французского искусства жить можно применить здесь и сейчас. – Для обоняния – каждая тема будет сопровождаться специально подобранным ароматом, который создаст атмосферу и поможет глубже прочувствовать тему. Ароматическое путешествие по сферам жизни француженки: – Le style (Стиль): аромат шика, говорящий сам за себя. – La seduction (Соблазнение): ноты флирта и уверенности. – La table (Застолье): запах удовольствия без чувства вины. – Le bien-etre (Благополучие): аккорды естественности и заботы о себе. Будут исследовать: Стиль и уход: что скрывается за культом «естественной красоты»? Отношения и флирт: искусство быть желанной и независимой одновременно. Питание и тело: философия «есть всё, но иначе». Работа и личное время: как найти баланс между амбициями и жизнью для себя. Это будет погружение в другой взгляд на мир. Чтобы понять логику, почувствовать атмосферу и найти то, что отзовется именно в тебе. Формат: лекция-диалог с ароматическим сопровождением. Лектор: Дарья Малкова – преподаватель и переводчик французского, эксперт по французской культуре. Ольфакторное сопровождение: Елена Даргель – парфюмер бренда 2impress.